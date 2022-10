Inter-Viktoria Plzen 4-0, nerazzurri agli Ottavi di Champions League

L'Inter è matematicamente qualificata agli Ottavi di Finale di Champions League. con una giornata d'anticipo. I nerazzurri non deludono le attese e strapazzano il Viktoria Plzen per 4-0. Henrikh Mkhitaryan, dopo aver regalato il successo ai suoi a Firenze, sblocca il risultato. Poi ci pensa Edin Dzeko, con una doppietta, a mettere in cassaforte il risultato. Il 4-0, anche se non ai fini del risultato, è importantissimo perché certifica il ritorno di Romelu Lukaku in campo e al gol. Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>