Ibrahimovic, 5 gol nelle ultime 6 da titolare in Champions League

Zlatan Ibrahimovic non sarà ancora a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro l'Atletico Madrid in Champions League. Lo svedese non ha recuperato dall'infiammazione al tendine che lo sta perseguitando dopo la partita contro la Lazio. L'attaccante del Milan non ha mai alzato questo trofeo, ma può vantare dei numeri di tutto rispetto. Ibra, infatti, ha segnato in cinque delle sue ultime sei partite da titolare in Champions League (cinque gol). Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli