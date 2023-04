Guardiola: “Il Milan ha tanta storia: è come giocare contro il Bayern”

Sarà dura per il Manchester City eliminare il Real Madrid, vera e propria regina di Champions League. L'ultima volta, nella passata stagione, le squadre si affrontarono in semifinale: dopo il 4-3 per gli inglesi all'Etihad, 3-1 per gli spagnoli al 'Bernabéu'. La squadra di Guardiola, ad ogni modo, ha intenzione di tornare in finale, dopo quella persa nel 2021 contro il Chelsea e sembra voler fare sul serio: ha appena fatto fuori d'altronde il Bayern Monaco , una delle favorite del torneo.

Guardiola ha tenuto una conferenza stampa, al termine di Bayern Monaco-Manchester City 1-1 , ritorno dei quarti di finale della competizione e, per l'occasione, si è soffermato anche su un altro quarto di finale della serata precedente, quello tra Napoli e Milan , terminato sempre 1-1 e che ha visto il Diavolo di Stefano Pioli festeggiare l'approdo in semifinale. Guardiola, che già in passato aveva espresso la sua stima per il Milan, si è ripetuto anche in questa circostanza.

Guardiola loda il Milan: "Non so quanti trofei abbia in bacheca"

“Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa. Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco - ha detto Guardiola -. Non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Paolo Maldini ed Alessandro Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione, per questo queste squadre sono così forti". Galliani chiama Sacchi: il motivo è rossonero >>>