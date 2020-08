Finali Champions League: il Bayern Monaco raggiunge il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la finale di Lisbona, contro il PSG, il Bayern Monaco ha giocato lo stesso numero di finali di Champions League del Milan: 11.

Comunque vada questa sera, i bavaresi avranno una percentuale di vittorie inferiore a quella dei rossoneri: il Milan in 11 finali ne ha vinte 7, il Bayern Monaco in 10 ne ha vinte 5, e anche vincendo stasera arriverebbe a 6 trofei in 11 finali.

Caso particolare che il Bayern si troverà di fronte una squadra, il PSG, che è alla prima finale di Champions League della sua storia. Il record, così come per i successi, appartiene al Real Madrid che ha giocato ben 16 finali, vincendone 13.

