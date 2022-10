Dinamo-Milan 0-4, Tonali: “Salisburgo? Non giocheremo per pareggiare”

Sulla partita : "L'avevamo preparata in un solo modo: per vincere. Non c'era alternativa. Sapevamo che il campo era difficile, ma con un clima bellissimo per giocare questa partita. Dopo i primi 3-4' abbiamo cambiato e ci siamo resi conto che dovevamo tenere palla, vincere la partita e far gol il prima possibile".

Su Milan-Salisburgo di mercoledì prossimo: "Non sarà semplice, ma noi dobbiamo entrare in campo come oggi: per cercare di vincere. Noi del Milan non dobbiamo scendere in campo per pareggiare o giocare tranquilli. Sarà una partita durissima, si giocherà a 'San Siro' e con l'aiuto dei nostri tifosi dobbiamo portarla dalla nostra parte". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>