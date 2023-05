Inter-Milan, Materazzi: “Ci si giocherà la vittoria a centrocampo”

Inter-Milan, così Materazzi a 'Sky Sport' prima dell'EuroDerby

"Mi piacerebbe tantissimo partecipare in campo, provo sofferenza a star fuori in una serata così. In questi momenti nella testa dei ragazzi passa la voglia di disputare una gran partita per confermare il risultato dell’andata. L’Inter non ha ancora fatto nulla, è vero: col nuovo regolamento ogni partita è a sé. Abbiamo fatto un ottimo percorso quest’anno, ma la qualificazione si decide oggi. In Champions League ho sempre pensato l’Inter potesse giocarsela con chiunque visto il modo in cui ha affrontato gli avversari tosti del girone. Mi sarei trovato benissimo col pacchetto difensivo attuale. Le cose belle di questa squadra sono proprio la compattezza, la solidità, la forza del gruppo: chiunque entri dalla panchina dà sempre il meglio di sé. Penso ad esempio a Stefan de Vrij dietro; un altro che ha dato sempre il suo apporto alla grande è Matteo Darmian che ha disputato una stagione straordinaria. Loro ritrovano Leao, ma bisogna vedere come approccia la partita. Penso che in Champions League il portoghese non abbia ancora mostrato tutte le sue qualità perché il talento non si discute obiettivamente. Il cammino di Francesco Acerbi è stato eccezionale, sempre attento in ogni partita. Quando ha sbagliato, l’errore non ha pesato. Da Lautaro Martínez, ma da tutta la squadra, stasera mi aspetto una partita da campione del mondo. Gli manca pochissimo per raggiungere quell’Olimpo di calciatori che come me hanno vinto il Mondiale e la coppa dalle grandi orecchie. Ci si giocherà la vittoria a centrocampo dove ritengo siamo più forti, spero che il 23 sia l’MVP". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>