Chelsea, recuperati Havertz e Cucurella: ci saranno contro il Milan | News

Recuperi importanti in casa Chelsea: Potter potrà contare su Kai Havertz e Marc Cucurella per la partita contro il Milan

Buone notizie per il Chelsea in vista del prossimo impegno in Champions League contro il Milan. Come riporta il club inglese sul proprio sito, dopo aver saltato l'ultima gara contro il Crystal Palace, questa mattina sia Kai Havertz che Marc Cucurella hanno svolto l'intero allenamento insieme al resto del gruppo a Cobham. Presenti alla seduta odierna anche Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek e Trevoh Chalobah. Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.