Chelsea, distorsione al ginocchio per Fofana: salterà il match con il Milan

Brutte notizie in casa Chelsea dopo la vittoria in Champions League contro il Milan. Stando a quanto riferisce 'L'Equipe', Wesley Fofana ha rimediato una distorsione al ginocchio nel corso del match contro i rossoneri. Il classe 2000, che aveva sbloccato la gara con un gol su calcio d'angolo, aveva lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo. Al termine del match, Fofana aveva lasciato lo stadio con un vistoso tutore al ginocchio e in stampelle. Un pericolo in meno, dunque, per il Milan per la gara di ritorno. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.