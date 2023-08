Champions League, ecco completate le 4 fasce per i sorteggi dei gironi

Ecco le fasce delle squadre che verranno sorteggiate nella giornata di domani, giovedì 31 agosto, per la fase a gironi della Champions League

Royal Antwerp, Copenaghen e PSV sono le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League 2023/24. Mancano gli ultimi risultati e questi sono arrivati. I belgi di Anversa battono per 2-1 l'AEK, bissando il successo ottenuto anche nel match d'andata. I danesi, anche loro vittorioso nella prima sfida, si accontentano del pareggio contro il Rakow per accedere ai gironi. Diverso, invece, il successo degli olandesi di Eindhoven che asfaltano per 5-1 i Rangers.