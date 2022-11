Champions League, il ritorno tra Tottenham-Milan sarà visibile su Prime

Tottenham-Milan, gara di ritorno di Champions League in programma l'8 marzo, sarà visibile esclusivamente su 'Amazon Prime Video'

Il Milan affronterà il Tottenham agli ottavi di finale della UEFA Champions League. La gara d'andata verrà disputata allo Stadio 'San Siro' il 14 febbraio, mentre quella di ritorno a Londra l'8 marzo. Soffermandoci sulla partita di ritorno, questa verrà trasmessa in esclusiva su 'Amazon Prime Video'. Lo riporta il noto sito di e-commerce e streaming sul proprio profilo Instagram. Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.