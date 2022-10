Champions League, Napoli cannibale: 3-0 ai Glasgow Rangers

Cinque vittorie su cinque per il Napoli in Champions League. Gli azzurri battono 3-0 i Rangers, ma non hanno la certezza del primo posto

Cinque vittorie su cinque, 15 punti all'attivo, 20 gol fatti e 4 subiti in Champions League: un ruolino di marcia impressionante per un Napoli sempre più cannibale. La squadra di Luciano Spalletti supera i Glasgow Rangers al 'Maradona' con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Giovanni Simeone e al gol di Leo Ostigard. Numeri da capogiro che però non bastano per assicurare agli azzurri il primo posto definitivo nel gruppo A.