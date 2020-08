Champions League, Juventus-Lione 2-1: bianconeri eliminati

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Non è bastato un grande Cristiano Ronaldo alla Juventus per evitare l’eliminazione dalla Champions League; ai quarti di finale passa il Lione. Francesi in vantaggio con un rigore molto dubbio segnato da Memphis Depay dopo 12 minuti. Al minuto 43′ viene fischiato un altro rigore, stavolta ai bianconeri, trasformato poi proprio dal portoghese che, alla mezz’ora, segna il gol del definitivo sorpasso. Un risultato che però non basta alla Juventus, in virtù della sconfitta per 1-0 dell’andata. Toccherà quindi al Lione affrontare il Manchester City nel turno successivo.

