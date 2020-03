Champions League – Coronavirus, rinviate Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

ULTIME NEWS – E’ un momento difficile per il mondo intero a causa dell’emergenza coronavirus, che non sta risparmiando nessuno stato europeo. E’ di ieri la notizia della positività di Rugani, che ha costretto alla quarantena tutti i giocatori della Juventus. Anche in Spagna ci sono alcuni casi simili, per questo motivo la Uefa, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ufficializzato i rinvii dei match di Champions League Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid.

Intanto anche un altro giocatore di Serie A è risultato positivo al coronavirus: per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android