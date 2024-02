Champions League 2024/2025, l’Italia può avere sette squadre: ecco come

In questo momento l'Italia avrebbe quattro posti garantiti per la Champions League 2024/2025 . Il che significa che le prime quattro classificate in Serie A avrebbero l'accesso diretto alla massima competizione europea nella prossima stagione. E da questo punto di vista il Milan sarebbe in grande vantaggio sulla quinta al momento. Ci sarebbe però la possibilità, seppur molto remota, di una partecipazione di ben sette italiane, anche se sarebbero necessarie diverse combinazioni.

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', infatti, il quinto slot verrebbe ottenuto nel caso in cui l'Italia arrivasse prima nel ranking UEFA per club. E in questo senso il primo posto momentanea dà grande fiducia. Il sesto slot può arrivare nel caso in cui Napoli o Lazio dovessero vincere la Champions League e non arrivassero tra le prime cinque in campionato. Il settimo, invece, arriverebbe in caso di successo in Europa League da parte di una tra Atalanta, Roma e Milan, sempre che la vincente non arrivi tra le prime sei in Serie A.