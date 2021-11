A. Madrid, Simeone: “Spero che Joao Felix possa esserci contro il Milan”

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, spera di recuperare Joao Felix per la partita di Champions League contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Osasuna, Diego Simeone ha parlato di Joao Felix, il quale ha rimediato un infortunio negli ultimi giorni. Queste le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid. "Spero che recuperi in fretta, che sia solo un colpo. Mi auguro possa esserci contro il Milan". Intanto stasera c'è Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.