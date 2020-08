SONDAGGIO – Milan, chi è stato il migliore della stagione?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stagione archiviata per il Milan con un sesto posto in campionato e una semifinale in Coppa Italia: ma chi è stato per voi il migliore di questa annata?

All’interno del nostro sondaggio abbiamo deciso di inserire Theo Hernandez, terzino sinistro arrivato un anno fa dal Real Madrid. Il suo acquisto è stato una benedizione e certamente azzeccato dalla dirigenza rossonera. Poi abbiamo deciso di inserire altri due acquisti estivi come Ante Rebic – devastante da gennaio in poi – e Ismael Bennacer, padrone del centrocampo rossonero.

Infine, Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli. Il primo ha cambiato il volto alla squadra col suo ritorno a gennaio, mentre il secondo è stata la guida della squadra, tanto da guadagnarsi il rinnovo di contratto attraverso i risultati sul campo.

