Milan: esperienza, personalità e gol. Dai un voto al 2020 di Ibrahimovic

Milan, dai un voto al 2020 di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Dopo l’ultima partita dei Galaxy mi ha chiamato Maldini, abbiamo parlato di come stavo e delle cose normali. A 38 anni avevo più richieste che a 28 , cercavo l’adrenalina dentro di me, per far uscire il massimo da me stesso. Ho parlato tanto con Boban, poi è passato un mese e dopo l’Atalanta c’erano tante telefonate . Non è stata una decisione difficile”. Queste le parole più significative della presentazione di Zlatan Ibrahimovic, ritornato al Milan dopo la cessione al Psg nell’estate del 2012. Un punto di svolta importante, anzi decisivo per il nuovo corso rossonero e per la seconda vita dello svedese con la maglia del Diavolo.

Il match contro l’Atalanta non è passato di certo inosservato all’interno società. Il progetto giovani, diktat vero e proprio della proprietà e di Ivan Gazidis, è stato modificato a favore dell’inserimento di elementi di esperienza in rosa. Una domanda è sorta spontanea: chi è il giocatore che può dare una scossa nell’immediato? Proprio Zlatan Ibrahimovic. Mai decisione fu più giusta. Sfruttando la leadership del classe 1981, Stefano Pioli ha completamente ridisegnato la sua squadra, mettendo in cantina il consueto 4-3-3 degli anni precedenti. Prima il 4-4-2 di prova, poi il 4-2-3-1 definitivo. Un modulo che ha permesso un salto di qualità a diversi giocatori, tra cui Hakan Calhanoglu, Franck Kessie e Ismael Bennacer.

Piccoli accorgimenti che hanno permesso al Milan di spiccare il volo: 'mini scudetto' nel post-lockdown, primato nel girone di Europa League e lotta nelle zone alte nella classifica di Serie A. Tutto questo accompagnato dai grandissimi numeri di Ibrahimovic, costretto peraltro spesso allo stop prima causa coronavirus, poi per infortunio. 20 partite totali nella scorsa stagione con 11 gol e 5 assist all'attivo; solo 10 presenze quest'anno, ma 11 gol e un assist. Difficile trovare altri aggettivi per un giocatore ancora al top nonostante i suoi 39 anni, l'unico modo per descriverlo è votare il suo straordinario 2020 rossonero. Quale voto in pagella? Ecco il nostro sondaggio.