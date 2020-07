Verso Sassuolo-Milan, le immagini della partenza della squadra (Foto)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una partita importantissima, che potrebbe decretare la matematica certezza alla partecipazione ai preliminari di Europa League. Questa sera ci sarà Sassuolo-Milan, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Rossoneri concentrati e in partenza, come mostrato dall’account Twitter ufficiale del club rossonero. La squadra raggiungerà Reggio Emilia, città in cui il match andrà in scena. Ecco le immagini:

Intanto attenzione all’interesse per il difensore del Celtic Ajer: LEGGI QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI >>>