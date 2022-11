Supercoppa Italiana, il Milan all’Inter: “Ci vediamo in Arabia Saudita”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dato appuntamento all'Inter per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita

La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato data e ora della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, che si giocherà mercoledì 18 gennaio alle ore 20 a Riyadh, in Arabia Saudita .

Il messaggio del Milan

Per l'occasione il Milan, con un messaggio pubblicato su Twitter, ha dato appuntamento ai cugini nerazzurri così: "Ci vediamo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, Inter". Dal Real Madrid al Manchester United: l’involuzione degli stipendi di Ronaldo