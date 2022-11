Dal Real Madrid al Manchester United: l’involuzione degli stipendi di Ronaldo

In attesa di vedere in quale squadra giocherà Cristiano Ronaldo, si analizza l'involuzione degli stipendi percepiti dal campione portoghese

Non piace a tanti, ma sicuramente piace a molti. Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti della storia del calcio, tanto da aver conquistato tutto sia a livello di club che a livello individuale. Anche con la nazionale portoghese ha conquistato un Europeo e una Nations League e adesso sogna di conquistare il trofeo più ambito: la Coppa del Mondo. A pochi giorni dal suo debutto in Qatar, CR7 è in cerca di una nuova squadra in quanto ha rescisso il contratto con il Manchester United. In cerca di una nuova sistemazione, non sarà facile accontentare le sue richieste economiche, anche se dal momento in cui ha lasciato la Juventus Ronaldo ha percepito molto meno rispetto al passato. Analizziamo, dunque, la sua 'involuzione' economica.

Ronaldo, lo stipendio ai tempi del Real Madrid — Cristiano Ronaldo ha vestito la maglia del Real Madrid dal 2009 al 2018 dopo essere stato acquistato per ben 94 milioni di euro dal Manchester United. Con i 'blancos' ha registrato più gol che presenze: CR7, infatti, ha segnato 450 reti in 438 partite considerando tutte le competizioni. Numeri pazzeschi, così come pazzesco era il suo stipendio percepito. L'ultimo rinnovo del contratto con il Real Madrid è datato novembre 2016, con il portoghese che aveva firmato il prolungamento che lo avrebbe legato al Real Madrid fino al giugno del 2021. Con il nuovo accordo, Ronaldo percepiva 21 milioni di euro a stagione. Come ben si sa, il portoghese ha poi deciso di lasciare i 'blancos' per trasferirsi alla Juventus nell'estate del 2018.

Alla Juventus ingaggio monstre — Presentato alla stampa come 'il colpo del secolo', Cristiano Ronaldo nella sua esperienza juventina ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio: fare una quantità enorme di gol (101 in 134 partite). Nonostante le numerosi reti, il club bianconero inizia ad avere problemi a livello societario e i risultati ne risentono anche in campo internazionale. Nonostante due campionati di Serie A, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia, il portoghese non riesce a vincere la Champions League con la Juventus, trofeo che manca dal lontano 1996 sulla bacheca juventina. Nei suoi tre anni bianconeri, Cristiano Ronaldo ha percepito 31 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio incredibile, al quale ha rinunciato nell'estate del 2021 per fare ritorno nella sua amata Manchester.

Ronaldo, il ritorno a Manchester — Il ritorno al Manchester United è stato considerato da tutti come l'ultimo capitolo di una meravigliosa storia di un campione del calcio. Al Manchester, infatti, è diventato grandissimo e sembrava poter chiudere un cerchio lasciato a metà nel 2009. Rispetto a quanto percepiva alla Juve, Ronaldo si è 'accontentato' di uno stipendio da circa 23.5 milioni di euro netti. Il ritorno nella sua amata Manchester non era una questione di soldi, bensì di affetto e desiderio di far tornare i 'Red Devils' al top in Europa. Purtroppo i risultati con il club non sono arrivati, tanto che nella passata stagione la squadra allenata prima da Solskjaer e poi Rangnick ha chiuso al quinto posto in Premier League, mancando di fatto la qualificazione in Champions League. Rimasto allo United nonostante la certa partecipazione in Europa League, con l'insediamento del nuovo allenatore Ten Hag non sono mancati i problemi, arrivando alla totale rottura non solo con il tecnico olandese, ma anche con l'intero club.

Ronaldo: e ora? — La domanda che adesso tutti si pongono è: cosa ne sarà di Ronaldo al termine del Mondiale in Qatar? Il portoghese sarà libero di trasferirsi a parametro zero già nella finestra invernale di mercato, dunque il club che vorrà acquistarlo non dovrà sborsare soldi per pagare il suo cartellino. Ronaldo, dal 2009 ad oggi, non ha mai guadagnato meno di 20 milioni di euro, ma questa volta probabilmente dovrà fare un sacrificio importante tenendo conto che pochi club sono disposti ad offrire uno stipendio notevole per un calciatore che va verso i 38 anni. Alla base di tutto c'è la volontà del giocatore di trasferirsi in una squadra che disputi la sua competizione preferita: la Champions League.

Ragionando in tal senso, CR7 potrebbe trasferirsi in una di queste squadre: Milan, Tottenham, PSG, Bayern Monaco, Club Brugge, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Eintracht, Napoli, Lipsia, Manchester City, Inter e Porto. Il tutto senza dimenticare l'Arsenal, club che piace molto allo stesso giocatore come dichiarato da lui stesso nella tanto discussa intervista rilasciata pochi giorni fa.