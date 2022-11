SONDAGGIO – Vorreste Cristiano Ronaldo al Milan a gennaio? VOTATE

Cristiano Ronaldo al Milan nel calciomercato di gennaio è utopia, fantasia o scenario che può concretizzarsi? Fateci sapere se lo vorreste!

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio il Manchester United ha annunciato la risoluzione - consensuale - del contratto di Cristiano Ronaldo, classe 1985, fuoriclasse lusitano ex Juventus e Real Madrid che ha ammesso di essere "alla ricerca di nuove sfide".

Nonostante l'età non più verde, CR7 è sicuramente un atleta ancora in grande forma, forse la stella planetaria dello sport del calcio. I 'rumors' di calciomercato lo accostano alla MLS statunitense, in particolare all'Inter Miami CF di David Beckham, o agli sceicchi dell'Arabia Saudita.

Un calciatore, però, competitivo come Cristiano Ronaldo, nella finestra di calciomercato di gennaio, dopo i Mondiali in Qatar con il suo Portogallo, potrebbe voler giocare ancora ad alti livelli in Europa. Magari in un club che disputa la Champions League.

Ieri, il 'Quotidiano Sportivo' in edicola aveva ipotizzato questo scenario, orchestrato dal suo agente, Jorge Mendes, ovvero la cessione di Rafael Leão per un'offerta compresa tra i 100 e i 120 milioni di euro e l'approdo di CR7 in maglia rossonera. Utopia, fantasia o possibilità concreta?

Chiediamo a voi, tifose e tifosi del Milan, di esprimere il vostro parere sull'approdo di Cristiano Ronaldo in rossonero nel calciomercato di gennaio votando il sondaggio qui di seguito.

