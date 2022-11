Calciomercato Milan – Maldini ha individuato il vice Theo: le ultime news

Serie A ferma, Mondiali in Qatar in pieno svolgimento e per Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, è tempo di pensare al calciomercato del Milan. Ci sono alcuni rinnovi da sistemare, operazioni (in entrata e in uscita) da definire. Per gennaio 2023, in primis, ma anche per giugno. Insomma, dalle parti di Via Aldo Rossi è un periodo di gran lavoro e, a quanto pare, potrebbero esserci novità anche in difesa.