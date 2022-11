Salisburgo, siparietto tra il giovane Kameri e Ibrahimovic (VIDEO)

Simpatico siparietto al termine di Milan-Salisburgo , gara di Champions League stravinta dai rossoneri 4-0. Nella zona mista, il giovane talento degli austriaci, Dijon Kameri , ha interrotto la sua intervista. Il motivo? Di lì passava Zlatan Ibrahimovic e non ha mancato l'occasione per fare una foto insieme all'attaccante svedese. La foto è stata scattata dal cameraman e da lì ne è nato un simpatico dialogo.

"Puoi inviarmi la foto?", ha chiesto il giovane talento del Salisburgo. Pronta la risposta del cameraman: "100 euro". Nessun problema per Kameri, che ha risposto così: "Ok, te li do". Ecco quanto successo nel link di seguito. Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.