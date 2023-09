Ravezzani: “Pioli non può liquidare un 5-1 come incidente di percorso”

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un parere in merito al derby Inter - Milan e lo ha fatto attraverso un post sul proprio profilo 'Twitter'. A suo dire Stefano Pioli non può liquidare una sconfitta tanto netta come semplice incidente di percorso. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Fabio Ravezzani

"Pioli non può liquidare un 1-5 contro l'Inter come incidente di percorso. Significa non aver capito il Milan. Forse Maldini non aveva tutti i torti".