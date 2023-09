Pagelle Derby Inter-Milan 5-1: tutti imbarazzanti, Pioli inaccettabile

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - Il primo tempo del Milan è la copia degli ultimi derby persi, ma con un po' di possesso palla in più. L'Inter si difende in modo ordinato e tranquillo, senza rischiare. Il Milan fa fatica a creare, però invece viene imbucato troppo facilmente in contropiede. Tutto facile per loro, complicatissimo per noi. Il secondo tempo sembra potersi riaprire con il gol di Rafael Leao, ma l'ennesimo buco difensivo mette in mostra i limiti rossoneri. Un'umiliazione totale e da vergogna.