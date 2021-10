Porto-Milan, Theo Hernandez ultras da casa: “Sempre con la mia squadra”

Theo Hernandez tifoso da casa. Il francese, positivo al Covid, non fa mancare il suo supporto a pochi minuti da Porto-Milan

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Porto-Milan, partita valida per la 3^ giornata del gruppo B di Champions League. Questa sarà la seconda partita consecutiva per i rossoneri senza Theo Hernandez, risultato positivo al Covid pochi giorni prima della super rimonta contro il Verona. Nonostante l'assenza, il francese non ha voluto far mancare il suo supporto alla squadra, seppur virtuale. Tramite il proprio profilo Twitter, il giocatore ha pubblicato una foto insieme ai compagni con la didascalia: "Sempre con la mia squadra, sempre Milan!". Ecco il post. Ecco dove vedere Porto-Milan in tv e in streaming