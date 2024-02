Monza-Milan, si gioca nel ricordo di Berlusconi: ecco il commovente video

Nonostante non ci sia nessuna iniziativa a riguardo, il match tra Monza e Milan sarà un modo per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023 ed ex proprietario dei due club. Già in estate si era tenuto il Trofeo intitolato a suo nome, ma anche nella serata di domani la memoria dei tifosi delle due squadre andrà certamente al compianto Cavaliere.