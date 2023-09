Milan Under 16, lapsus del telecronista: scambia Ibra per il figlio | Video

Lapsus in Milan-Bologna Under 16 da parte di un telecronista, che scambia Zlatan Ibrahimovic per il figlio Vincent

Nella giornata odierna è andata in scena la sfida tra il Milan Under 16 e i pari età del Bologna, valevole per il 'Memorial Villiam Vecchi'. Una gara che ha visto vincere i rossoneri per 3-1 grazie alle reti di Tartaglia , Zaramella e Arnaboldi e durante la quale ha trovato minuti importanti anche Vincent Ibrahimovic, figlio dell'ex attaccante del Diavolo Zlatan.