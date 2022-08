Milan-Udinese, il primo MVP stagionale va ad Ante Rebic! | News

Ieri pomeriggio si è disputato il primo incontro stagionale del Milan contro l'Udinese. I rossoneri hanno giocato in un 'San Siro' pieno di tifosi, entusiasti nel rivedere in campo i campioni d'Italia. La partita è terminata con il risultato di 4-2 in favore della squadra di Stefano Pioli grazie alle reti di Theo Hernandez su calcio di rigore, Rebic (doppietta) e Brahim Diaz. Per i friulani, invece, i gol portano le firme di Rodrigo Becao e Masina.