Milan, su Twitter le foto dell’allenamento in vista della Roma

Come riportato sul proprio profilo Twitter, il Milan continua negli allenamenti in vista dell'importante match contro la Roma

Come riportato sul proprio profilo Twitter, il Milan continua negli allenamenti in vista dell'importante match contro la Roma. I rossoneri, dopo due giorni di riposo, hanno ripreso ad allenarsi per preparare al meglio una sfida che potrebbe dire molto nella rincorsa alla Champions League attraverso il campionato.