Giovane, duttile e conveniente: Milan, ecco chi è Reiss Nelson | News

Arriverebbe a parametro zero

Nelson, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno. Al momento non sembrerebbero esserci le condizioni per rinnovare il suo contratto con l'Arsenal, in quanto non è uno dei calciatori titolari della squadra allenata da Mikel Arteta. In questa stagione ha disputato appena 17 partite considerando tutte le competizioni, segnando appena in tre occasioni e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra. Proprio per giocare con più continuità (e al Milan potrebbe avere questa possibilità), il giocatore potrebbe lasciare i 'Gunners' da svincolato al termine di questa stagione. Arrivando a parametro zero, per il Milan non sarebbe un problema occupare uno slot da extracomunitario per un calciatore con le sue caratteristiche. Calciatore di cui il club di via Aldo Rossi avrebbe bisogno, in quanto in estate probabilmente ci sarà da rinforzare parecchio il reparto avanzato. Che sia Nelson il primo acquisto per l'attacco? Staremo a vedere. Ibrahimovic, quanti infortuni! Dal 2020 ha saltato quasi la metà delle gare