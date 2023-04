Milan, si fiuta il colpo: offerto un giocatore dell’Arsenal

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan continua la sua ricerca per migliorare il proprio reparto offensivo e dall' Inghilterra sarebbe arrivata un'offerta interessante. Gli agenti di Reiss Nelson , giocatore di proprietà dell' Arsenal ma con un contratto in scadenza a giugno 2023, avrebbero proposto il classe 99' ai dirigenti rossoneri.

Nelson, infatti, è da tempo in trattativa con i Gunners per il prolungamento di contratto. Tuttavia, le poche presenza con la squadra londinese e i tanti prestiti prima di questa stagione non stanno aiutando la trattativa. Per questo motivo, l'entourage del giocatore inglese si starebbe guardando intorno e il Milan potrebbe rientrare tra le società interessate.