Milan, Tomori tocca le 100 presenze “Un piacere indossare questa maglia”

Fikayo Tomori ha espresso la propria gioia sui social per aver toccato quota 100 presenze con la maglia del Milan

Nella serata di sabato 29 aprile il Milan ha pareggiato in casa della Roma 1-1, salvata in extremis da Alexis Saelemaekers dopo il gol di Tammy Abraham arrivato in pieno recupero. Nel corso del match dello stadio 'Olimpico' da titolare ha giocato anche Fikayo Tomori, al centro della difesa di fianco a Simon Kjaer.