Milan sui social – Theo Hernandez: “Orgoglioso delle 100 presenze”

Theo Hernandez ha disputato la partita numero 100 con il Milan: il terzino francese ha esultato sui social per il traguardo raggiunto

Grazie alla partita di ieri sera tra Udinese e Milan, gara terminata 1-1, Theo Hernandez ha raggiunto un grande traguardo con la maglia rossonera. Il terzino francese, infatti, ha disputato la partita numero 100 con il Diavolo e non ha nascosto la sua gioia - nonostante un risultato e una prestazione non brillanti - sui social. "Orgoglioso delle 100 presenze in rossonero. Sempre AC Milan", queste le sue parole pubblicate su Twitter. Milan, le top news di oggi: Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco.