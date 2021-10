Milan sui social – Squadra al lavoro per la trasferta di Bologna | News

Il Milan è tornato subito al lavoro dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto: ecco le immagini dell'allenamento di oggi

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Porto, gara terminata 1-0 per i portoghesi, il Milan pensa già alla sfida di campionato contro il Bologna. I ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati a Milanello per preparare al meglio la prossima partita di Serie A e il Diavolo ha pubblicato sui social le immagini della seduta odierna. "Concentriamoci sulla trasferta di Bologna: forza ragazzi!", queste le parole apparse su Twitter. Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic