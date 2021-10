MERCATO MILAN E TOP NEWS – Attacco, idea argentina. Rebic ce la fa?

Dopo la brutta prestazione contro il Porto, il Milan ha il dovere di guardare avanti. I risultati in campionato sorridono ai rossoneri: bisogna ripartire da qui. Ante Rebic può dare finalmente un po' di respiro a Stefano Pioli visti i tanti infortunati, mentre il sindaco di Milano fornisce nuovi importanti aggiornamenti sul Nuovo Stadio. Attenzione all'idea argentina per l'attacco e al derby di mercato per un difensore che gioca in Italia. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!