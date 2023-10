Milan sui social – Pulisic: “Settimana solida di ritorno”

Tornano i nazionali a disposizione per il Milan e tra questi c'è anche Christian Pulisic, statunitense classe 1998 che ha fatto tanto benissimo durante la sosta. Un gol capolavoro, un altro e due assist, oltre a belle prestazioni. Il momento d'oro del numero 11 rossonero continua. Oggi ha ripreso gli allenamenti con la squadra di Stefano Pioli, in vista poi della sfida di domenica sera. Nel frattempo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto che riepilogano la settimana vissuta con la maglia a stelle e strisce, dimostrando ovviamente grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Settimana solida di ritorno in!" LEGGI ANCHE: Milan, Morelli: "Con la Juventus la partita della concentrazione" >>>