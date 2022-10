Milan sui social – Pioli fa il compleanno: gli auguri rossoneri

Oggi è un giorno speciale in casa Milan perché è il compleanno di Stefano Pioli, allenatore rossonero. Compie 57 anni ed è sempre più legato al Milan sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista affettivo. Arrivato nel momento più buio della storia recente rossonera, nessuno lo voleva ed è stato sommerso dai #PioliOut ancora prima che firmasse. Ha lavorato a testa bassa, senza mai dire una parola fuori posto. Così i #PioliOut si sono trasformati in "Pioli is on fire" ed è arrivato lo Scudetto, con un'impresa clamorosa. Ora è Pioli l'allenatore Campione d'Italia e probabilmente l'allenatore italiano migliore. Ovviamente sono arrivati gli auguri del Milan su Twitter, con una foto e un bel messaggio: "Ci hai riportato sul tetto d'Italia: auguri Mister!"