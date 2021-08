Milan sui social – Nuovo giocatore sbloccato: Pietro Pellegri | News

Pellegri è un nuovo calciatore del Milan: ecco il video pubblicato dai rossoneri sui propri canali social per ufficializzare l'ex Monaco

Come di consueto, il Milan ha pubblicato sui propri canali social il video per annunciare l'ufficialità di un nuovo calciatore. Questa volta tocca a Pietro Pellegri, attaccante del Diavolo proveniente dal Monaco. "Nuovo giocatore sbloccato e pronto a cacciare. Vai a prenderli, Pietro", queste le parole apparse sull'account Twitter dei rossoneri. Milan, finalmente Bakayoko: tutti i dettagli sul suo ritorno in rossonero >>>