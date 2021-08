Calciomercato Milan – Finalmente Bakayoko: i dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko torna in rossonero dopo due stagioni. Trovata l'intesa definitiva con il Chelsea

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, ha piazzato il colpo Tiémoué Bakayoko. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il club di Via Aldo Rossi ha infatti trovato un'intesa definitiva con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino, per il ritorno di Bakayoko nella Milano rossonera dopo due stagioni.

Il centrocampista francese, classe 1994, ha già indossato la maglia del Milan nella stagione 2018-2019. All'epoca totalizzò 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando un gol nel derby di ritorno in campionato e lasciando un'ottima impressione ai tifosi rossoneri. I quali gli dedicarono un coro tutto suo.

Bakayoko non vedeva l'ora di tornare ad ascoltare quel coro della Curva Sud. Per ritornare al Milan in questo calciomercato, si è tagliato l'ingaggio, scendendo dai 3 milioni di euro netti a stagione che percepiva a Londra a 2,5 milioni di euro netti all'anno. Il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara ai fianchi dei 'Blues', poi, ha consentito di finalizzare la trattativa a condizioni economiche più che buone per il Baka-bis.

Bakayoko, infatti, si trasferirà dal Chelsea al Milan in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito oneroso biennale (500mila euro subito nelle casse della società londinese). Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro: da esercitare, eventualmente, nell'estate 2023. Questo diritto potrebbe diventare anche un obbligo: al raggiungimento, però, di condizioni ritenute difficili.

L'ex calciatore anche di Monaco e Napoli sbarcherà in Italia oggi, al massimo domattina. Sosterrà nella giornata di domani le visite mediche con il club rossonero. Si proverà a metterlo a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Cagliari di domenica sera a 'San Siro'. Anche se questa, oggettivamente, sembra essere una corsa contro il tempo che non dovrebbe dare l'esito sperato.