Calciomercato Milan, top news: Bakayoko quasi fatta, distanza per Corona

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 26 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, come ha anche fatto intendere sui social, è ormai vicinissimo a far ritorno nel club di via Aldo Rossi. Continua, invece, la ricerca di un nuovo trequartista. C'è ancora distanza tra il Milan e il Porto per il messicano Jesus Corona. Capitolo rinnovo Kessié: la richiesta del suo procuratore, Antagana, è elevata. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità sul futuro dell'ivoriano. Potrete leggere questo e tanto altro nelle prossime schede oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.