Milan sui social – L’entrata di Ibrahimovic a Sanremo | News

Milan, l’entrata di Ibrahimovic a Sanremo

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, ospite d’eccezione al Festival di Sanremo, ha pubblicato un video su Instagram dove riporta l’entrata in scesa sul palco del Teatro Ariston. Lo svedese, vestito in smoking e con il viso sorridente, ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Il numero 11 rossonero non sarà presente sul campo di 'San Siro' per la gara tra Milan e Udinese, ma sarà presente allo stadio per supportare i suoi compagni di squadra. Solamente al termine dell'incontro, Zlatan si collegherà da Milano durante la diretta del Festival.