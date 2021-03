Milan sui social – Le parole di Brahim Diaz sull’addio al City di Aguero

Brahim Diaz ha voluto esprimere il suo pensiero su Twitter in merito all'addio di Aguero al Manchester City al termine di questa stagione

Brahim Diaz ha voluto esprimere il suo pensiero in merito all'addio di Sergio Aguero al Manchester City che avverrà al termine di questa stagione. "Una leggenda del club! E' stato incredibile come mi hai trattato sin dal primo giorno che entrai a far della prima squadra. Grazie e buona fortuna!", queste le sue parole apparse sul suo profilo Twitter. I due calciatori sono stati compagni di squadra ai Citizens. Zaccheroni intanto boccia il possibile acquisto di Vlahovic.