Milan sui social – La felicità di Valentina Giacinti dopo il rinnovo | News

Ecco il post pubblicato su Instagram dalla bomber del Milan femminile, Valentina Giacinti, dopo il rinnovo di contratto fino al 2024

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan femminile, ha rinnovato in questi giorni il suo contratto con il Milan fino al 2024. La bomber bergamasca ha dichiarato di essere felice di continuare a far parte del progetto e ha voluto condividere la sua gioia anche sul suo profilo Instagram. "Chi l'avrebbe mai immaginato?", questa la frase apparsa sull'account della classe '94 accompagnata da una splendida foto che la ritrae sorridente insieme a Paolo Maldini.