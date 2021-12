Milan sui social – Il video della premiazione di Kessié per le 200 presenze

Franck Kessié ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia rossonera: ecco il video della premiazione del centrocampista ivoriano

Franck Kessié mercoledì sera ha strappato il tagliando delle 200 presenze con la maglia del Milan. Il centrocampista ivoriano è stato premiato oggi a Milanello dai dirigenti rossoneri. Tra questi c'era ovviamente anche Paolo Maldini, il quale si è dilettato in un breve discorso per celebrare il traguardo del classe 1996. Ecco, di seguito, il video.