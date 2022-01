Milan sui social – Il primo gol in rossonero di Marcel Desailly | News

28 anni fa, Marcel Deisally segnava la sua prima rete con la maglia rossonera in occasione della partita tra Reggiana e Milan

Esattamente 28 anni fa, il 2 gennaio del 1994, Marcel Desailly segnò il suo primo gol con la maglia rossonera in occasione del match tra Reggiana e Milan. La gara terminò con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, i quali poi vinceranno lo scudetto al termine della stagione. Attraverso il proprio profilo Twitter, il Diavolo ha pubblicato la rete dell'ex calciatore. "Desailly spacca la porta per il suo primo gol in rossonero", queste le parole apparse sul social. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.