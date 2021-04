Milan sui social – Il post di Kjaer su Twitter dopo la vittoria contro il Genoa

Simon Kjaer è stato eletto il migliore in campo nella partita di oggi tra Milan e Genoa. I rossoneri hanno portato a casa i tre punti grazie ad una vittoria per 2-1 con le reti segnate da Rebic e un autogol di Scamacca per il...

Enrico Ianuario

Simon Kjaer è stato eletto il migliore in campo nella partita di oggi tra Milan e Genoa. I rossoneri hanno portato a casa i tre punti grazie ad una vittoria per 2-1 con le reti segnate da Rebic e un autogol di Scamacca per il 'Diavolo', mentre il gol del momentaneo pareggio dei rossoblù porta la firma dell'ex Mattia Destro. Ritornando al difensore danese, se oggi la squadra di Pioli è riuscita a vincere è merito anche del suo salvataggio sulla linea (e di Tomori) su un tiro a botta sicura di Masiello. Kjaer ha pubblicato un post su Twitter al termine del match. "Conta solo la vittoria. Tre punti in più", queste le parole apparse sul suo account social. Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri