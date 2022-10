Milan sui social – Cudicini compie gli anni: auguri dalla società

Oggi è il compleanno di Fabio Cudicini, storico portiere del Milan, con cui ha vinto tutto. Soprannominato il Ragno Nero per il completino completamente nero, è stato uno dei primi grandi portieri della storia del calcio e dei rossoneri. Oggi compie 87 anni e ovviamente non potevano mancare gli auguri da parte di tutto il Milan e di tutti i tifosi. È stato soprattutto grande protagonista nella Coppa dei Campioni vinta nel 1969, così come infatti ricorda direttamente la società sul proprio profilo Twitter, dove ha inviato gli auguri accompagnati a una bella foto: "Portiere e pilastro della nostra seconda Coppa dei Campioni. Auguri, Fabio!" Intanto ci sono tante novità importanti uscite stamattina >>>