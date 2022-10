Milan sui social – Bennacer esulta: “Forza lotta, vincerai”

Mentre il rinnovo continua a non arrivare, Ismael Bennacer, algerino classe 1997 del Milan, resta uno dei migliori in campo giornata dopo giornata. Ennesima prestazione enorme per il centrocampista rossonero quella di ieri pomeriggio. Ormai è sicuramente uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e continua a migliorare. Stefano Pioli lo aveva indicato come uno dei più cresciuti quest'anno e così è stato, almeno per ora. Dopo la vittoria di ieri contro la Juventus, ha pubblicato su Instagram delle foto e ha esultato con poche parole, ma che tutti i milanisti conoscono davvero molto bene: "Forza lotta, vincerai!" Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>