Milan sui social – Benetti compie gli anni: ecco il messaggio

Oggi è il compleanno di Romeo Benetti, storico centrocampista del Milan, che compie 77 anni. Ha giocato in rossonero sei stagioni, dalla 1970/71 alla 1975/76, collezionando 251 presenze e 49 gol. Purtroppo non sono stati anni fortunatissimi, in cui il Milan ha vinto solo due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, niente male, ma poco in confronto ad anni più vincenti. Benetti è tuttavia rimasto nel cuore dei rossoneri per la sua capacità di recuperare palloni e di trovare non troppo raramente la via del gol. Storico un suo gol in una stracittadina. Oggi il Milan gli ha reso omaggio su Twitter così: "Una diga d'altri tempi. Tanti auguri".